Salihli'de şehitler için anma programı düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Emin Açıkgöz, İsmail Yavuz, Turan Kurt, Lokman Çankaya, Mehmet Uyar, Kazım Bulut, Recep Tahtacı, Ahmet Uludağ, Gürcan Karakaya, Olcay Arı, Hüseyin Arı ve Mehmet Ersöz'ü şehadetlerinin yıldönümü...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Emin Açıkgöz, İsmail Yavuz, Turan Kurt, Lokman Çankaya, Mehmet Uyar, Kazım Bulut, Recep Tahtacı, Ahmet Uludağ, Gürcan Karakaya, Olcay Arı, Hüseyin Arı ve Mehmet Ersöz'ü şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi dahilinde düzenlediği anma ve hayır programına Salihli ilçesiyle devam etti. Şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlar Emin Açıkgöz, İsmail Yavuz, Turan Kurt, Lokman Çankaya, Mehmet Uyar, Kazım Bulut, Recep Tahtacı, Ahmet Uludağ, Gürcan Karakaya, Olcay Arı, Hüseyin Arı ve Mehmet Ersöz için anma programı düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı. - MANİSA