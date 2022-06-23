Salihli'de hac kafilesi dualarla uğurlandı Manisa'nın Salihli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı. Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı. 2 yılın ardından Salihli'den 18 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Hamidiye Camisi avlusunda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Karakelebek, "İbadetlerin en güzelini yapacaksınız. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi. Müftü Karakelebek'in yaptırdığı duanın ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarını uğurlama programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile hacı adayları ve yakınları katıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Salihli Manisa Hac Yerel Haberler

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