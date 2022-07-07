Salihli Belediyesi camilerde bayram temizliği yaptı

Salihli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camileri baştan aşağı temizleyerek bayrama hazırladı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip tarafından, Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki camilerin genel temizlikleri yapılarak halıları yıkandı. Ekipler, camilerin halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi olarak manevi değeri bizler için çok yüksek olan bayramlarda ve yıl boyunca camilerimizin temizliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ortamda yapması noktasında ilçe genelinde ve mahallelerimizde bulunan camilerimizde genel temizlik çalışmaları yaparak bayrama hazırladı. Şimdiden tüm hemşehrilerimin bayramını kutlar, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bayram tadında günler dilerim" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel