Sakaryalı vatandaş depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okuttu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine giderek enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olan Sakaryalı vatandaş, Hendek ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okutup yemek ikramında bulundu.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler neticesinde 53 bin 537 kişi kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Türkiye tek yürek olarak afet bölgelerine yardım etmek için seferber oldu. Sakarya'nın Hendek ilçesinden de deprem bölgesine giden Enes Açıkdeniz isimli vatandaş, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı oldu. Bu çerçevede Açıkdeniz, depremin sene-i devriyesinde ikamet ettiği Dikmen Mahallesi'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okutup yemek ikramında bulundu.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını da anlatan Açıkdeniz, "İş makinesi operatörü olarak oraya gittim. Orada tarif edilemeyecek kadar çok acılar yaşandığını gördüm. Bazı insanların cansız bedenlerini, bazılarını ise canlı olarak enkaz altından çıkardık. Şimdi ise depremi üzerinden bir sene geçti ve bizde orada hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız için bir mevlit okutmak istedik. Miraç Kandili vesileyle de mahalle halkına yemek ikramında bulunacağız" dedi. - SAKARYA