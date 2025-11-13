Haberler

Sakaryalı şehidin cenaze programı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un Sakarya'daki cenaze programı belli oldu.

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un Sakarya'daki cenaze programı belli oldu. Yarın ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, 18 yıllık asker ve iki çocuk babası Karakuş'un cenazesinin kaldırılacağı cami ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş'un, anne ile babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş'un cenaze programı belli oldu. Şehit Karakuş, yarın Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek tören sonrasında Serdivan Şehitliği'ne defnedilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.