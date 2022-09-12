Sakarya yerel haberleri: Ankara Büyüşehir, Sakarya Zaferi'nin 101'inci Yılını "Diriliş Yolu Yürüyüşü" İle Kutladı

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Sakarya Zaferi’nin 101’inci yılını Polatlı’daki 12. Grup Şehitliği’nde düzenlenen “Diriliş Yolu Yürüyüşü” ile kutladı. Konuşmasına Sakarya Zaferi ile ilgili bir yanlışa dikkat çekerek başlayan Başkan Mansur Yavaş, “Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef herkes bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu düşünüyor. Hâlbuki Haymana’dan Polatlı’ya kadar olan 100 kilometrelik bir alanda çok kanlı bir savaş oldu” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sakarya Zaferi'nin 101'inci yılını Polatlı'daki 12. Grup Şehitliği'nde düzenlenen "Diriliş Yolu Yürüyüşü" ile kutladı. Konuşmasına Sakarya Zaferi ile ilgili bir yanlışa dikkat çekerek başlayan Başkan Mansur Yavaş, "Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef herkes bu savaşın Adapazarı'nda olduğunu düşünüyor. Halbuki Haymana'dan Polatlı'ya kadar olan 100 kilometrelik bir alanda çok kanlı bir savaş oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Polatlı'daki "Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi" önünden yaklaşık 800 metrelik mesafedeki 12. Grup Şehitliği'ne yürüdü.

Etkinlik kapsamında şehitlik önünde önce dualar okundu ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'nin anlatımı yapıldı. Anlatımdan sonra Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kürsüye çıktı ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde hayatını kaybeden şehitleri anarak, etkinlik için teşekkürlerini sundu.

"ŞEHİT KANI VARDIR DİYE TOPRAKLARINI EKİM DIŞI BIRAKTILAR"

Konuşmasına Sakarya Zaferi ile ilgili bir yanlışa dikkat çekerek başlayan Başkan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman maalesef herkes bu savaşın Adapazarı'nda olduğunu düşünüyor. Halbuki Haymana'dan Polatlı'ya kadar olan 100 kilometrelik bir alanda çok kanlı bir savaş oldu. 'Ey yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu toprak var ya' diye başlayan şiirimiz var ya, Çanakkale için söylenmiştir. Ama bu sözler aynen bu topraklar için de geçerlidir. 101 yıldır şehit kanı olduğu düşünülen bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımız orayı ekim dışı bırakmışlardır. Saygıdan… Şimdi artık bu mezarları ortaya çıkarmak için çalışıyoruz."

"BU YAŞANANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Sözlerine gençlere seslenerek devam eden Yavaş, "Gençler, bu topraklarda çok kanlı savaşlar yaşanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk cepheyi kontrol etmek için geldiğinde attan düşerek kaburgasını sakatlamıştır. Bu alanlarda yaşandı bunlar. Dolayısıyla bu yaşananları asla unutmayacağız" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' sözünü hatırlatan Yavaş, "Tarihini unutan bir insan hafızasını kaybetmiş gibidir. Geçmişimizi mutlaka öğrenmek zorundayız. Buraya katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice yüz yıllar diliyorum" dedi.

ABB TV'DEN CANLI YAYINLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, ABB TV'den de canlı yayınlandı. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Polatlı ve Haymana belediyeleri tarafından da desteklenen etkinliğe katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Durmuş İlhan: "Son yıllarda özellikle milli günlerimizin ve bayramlarımızın bu kadar unutulduğu bir dönemde böyle bir etkinlikte bulunmak bizim için gurur verici. Böyle bir organizasyon için Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

-Hüseyin Rahmi Atak: "Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a milli günlerimize çok değer verdiği için ve Ankaralılara yansıttığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siyaset bir kenara onu çok seviyorum."

-Halil Ecer (Ankara Gençlik Meclisi Başkanı): "Cumhuriyetin kuruluşu ve kurtuluşunun başladığı mekandayız. Geçen sene 100'üncü sene de 101'inci yılını yad etmek için toplandık. Mansur Yavaş ile başlayan ve iki yıldır devam eden, bundan sonra da geleneksel hale gelecek bu ecdadı yad etme programları Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi tarafından her sene düzenlenecek. Binlerce gencin buraya akın akın geldiğini görmek manevi olarak bizi coşturmaktadır."

-Ege Dinç: "Bugün burada görüyoruz ki bu zafer bizim Cumhuriyetimizin, varlığımızın ve milli değerlerimizin başyapıtı. Mansur Başkanımızla beraber tekrar buluşuyoruz. Umarız gelenekselleşir ve Cumhuriyetimizin hiçbir zaman eskimeyeceğini, hiçbir zaman unutulmayacağını, kimlere karşı güçlü olduğumuzu göstermek için burada olacağız."

-Ülkü Fırat: "Ata'mızın ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele sonucunda biz bugün bu ülkede rahat nefes alabiliyoruz. Onlara çok şey borçluyuz."

-Nesibe Durmaz: "Polatlı her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu demektir. Eğer Polatlı'yı kazanamasaydık, şu anda bu topraklar üzerinde 'Ne Mutlu Türküm' diyemeyecektik."