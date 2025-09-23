Sakarya Üniversitesi Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Sakarya Üniversitesi, basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen programda üniversitenin hedeflerini, yürütülen projeleri ve gelecek vizyonunu paylaştı.

Sakarya Üniversitesi yeni dönemin başlangıcıyla birlikte basın mensuplarının da katıldığı bir etkinlik düzenledi. Programda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesinin köklü geçmişinden güç alarak gelecek vizyonunu inşa ettiğini belirtti. Üniversitenin konum avantajı, büyük şehirlere yakınlığı ve 2018'de yaşanan bölünmenin kuruma olumlu katkıları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Al, 1999 depreminin ve Tıp Fakültesinin hastaneye sahip olmamasının üniversitenin gelişim sürecindeki dezavantajlarından olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Al, kısa vadeli hedeflerinin Araştırma Üniversitesi olmak olduğunu vurgulayarak, "2023 verileriyle Aday Araştırma Üniversiteleri arasında birinci olduk. 2024 verileri beklentimiz doğrultusunda geldiğinde, Türkiye'deki 200'ün üzerinde üniversitenin yüzde 10'luk diliminde yer alarak Araştırma Üniversitesi olacağız" dedi ve orta vadede ilk 10'a, uzun vadede ise Türkiye'nin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasına girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Üniversitelerin sektörle iş birliği yapmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Al, akademik çalışmaların şehrin, ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti. Sakarya Üniversitesinin öğrenci projelerini akademisyen projeleri kadar önemsediğini vurgulayan Prof. Dr. Al, TÜBİTAK destekli çalışmaların öğrenci girişimciliğini geliştirdiğini ifade etti. Araştırma kültürünü güçlendirmek adına TÜBİTAK 1001 projelerine, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Al, uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin de üniversitenin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al, toplantıda üniversitenin akademik üretkenliğine ilişkin verileri de paylaştı. Son üç yılda yayın, proje ve patent başvurularında düzenli bir artış sağlandığını belirten Prof. Dr. Al, 24 akademisyenin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almasının gurur verici olduğunu söyledi. Öğrenci projelerinde Türkiye'de öncü bir konumda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Al, uluslararası iş birlikleri ve Avrupa Birliği projelerindeki artışın da Araştırma Üniversitesi hedefini güçlendirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesinin 58 lisans, 14 yüksek lisans ve 3 ön lisans programıyla Türkiye'de kamu üniversiteleri arasında akreditasyonda birinci sırada olduğunu kaydetti ve siber güvenlik mühendisliği, veri bilimi ve analitiği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yeni medya ve iletişim gibi yeni açılan programlarla üniversitenin teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında öne çıktığını aktardı.

Uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde 100'den fazla ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Prof. Dr. Al, "Bu öğrenciler mezun olduklarında ülkeleriyle Türkiye arasında gönül ve teknoloji köprüleri kuracaklar" şeklinde konuştu. Şehir-üniversite iş birliğinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Al, Sakarya'nın sanayicisi ve esnafının üniversiteye daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirterek, "Bir üniversiteyi daha ileriye taşımak için şehrin de bu yolculuğa ortak olması gerekir" ifadelerini kullandı. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek üniversitenin başarı yolculuğunda basının desteğinin önemine değindi. - SAKARYA