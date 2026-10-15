Sakarya Kaynarca'da sağanak sonrası mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle tahliye edildi

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar adeta göle döndü. Suların yükselmesiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise bölgeye sevk edilen iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte mahallede bulunan Hayaller Sokak ve çevresi sular altında kalarak adeta göle döndü. Sokakların suyla dolması nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Su seviyesinin yükseldiği sokakta evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Evlerinden alınan mahalle sakinleri, kepçenin kovasına bindirilerek güvenli bölgeye tahliye edildi. Bölgede su tahliye çalışmaları sürerken, vatandaşların kepçeyle kurtarılma anları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı