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Sakarya Kaynarca'da felsefe öğretmeni Pınar Tosun, okulda hayvan sevgisi köşesi kurdu

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Sakarya Kaynarca'da felsefe öğretmeni Pınar Tosun, okulda hayvan sevgisi köşesi kurdu
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Sakarya Kaynarca'da felsefe öğretmeni Pınar Tosun, okulunda hayvan sevgisi köşesi oluşturdu. Sekiz yıldır görev yapan Tosun, sokak hayvanlarını besleyip engelli kedilere bakarak öğrencilere merhamet aşılamayı hedefliyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 8 yıldır görev yapan Felsefe öğretmeni Pınar Tosun, okulunda oluşturduğu hayvan sevgisi köşesiyle öğrencilerine, canlılara karşı duyarlı olmayı aşılıyor. Her gün sokak hayvanlarını besleyen ve evinde engelli kedilere bakan Tosun, derslerin yanı sıra vicdan ve merhamet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaynarca Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni Pınar Tosun (35), hayvanlara duyduğu sevgiyi okul duvarlarına ve panolarına taşıdı. Hazırladığı özel köşede hayvan fotoğrafları ve farkındalık mesajlarını bir araya getiren Tosun, "Hayvanlar yeryüzünün süsüdür", "Doğayı sev, yeşili koru, kediye mama ver" ve "Eğer sevmekten farklı bir niyetle dokunacaksan dokunamazsın" yazılı panolarla öğrencilerine doğayı korumanın ve sokak canlılarına sahip çıkmanın önemini anlatıyor. Okulda oluşturulan farkındalık köşesi öğrenciler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

"Amacım ahlaki zekası ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek"

Eğitim anlayışında akademik başarının yanı sıra vicdan ve ahlaki sorumluluğu ön planda tuttuğunu vurgulayan Pınar Tosun, "Akademik kariyer her zaman yapılır ama benim için asıl önemli olan farkındalığı, vicdanı ve ahlaki zekası yüksek bireyler yetiştirmek. Öğrencilerimin de çevrelerindeki canlıların ihtiyaçlarını fark etmesini ve merhametle yaklaşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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