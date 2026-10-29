Sakarya Karasu'da yaşlı adam 29 Ekim sabahı bahçe kapısının önüne Türk bayrağı dikti

Sakarya Karasu'da yaşlı adam 29 Ekim sabahı bahçe kapısının önüne Türk bayrağı diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adam, ilk iş olarak evinin bahçe kapısına Türk bayrağı dikti. Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adamın dakikalar süren çabası güvenlik kamerasına yansıdı ve çevredekileri duygulandırdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adamın ilk iş olarak evinin kapısına Türk bayrağı astığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Mankan (77), bayram coşkusunu evinin önünde yaşatmak istedi. Sabahın ilk saatlerinde elindeki sopayla evinin bahçe kapısının önüne gelen Mankan, tüm zorluklara ve yaşına rağmen dakikalar süren çabasının ardından Türk bayrağını bahçe kapısının dibine dikmeyi başardı. Yaşlı adamın davranışı, çevredeki vatandaşları ve görenleri duygulandırdı.