Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Karasu'da yaşlı adam 29 Ekim sabahı bahçe kapısının önüne Türk bayrağı dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da yaşlı adam 29 Ekim sabahı bahçe kapısının önüne Türk bayrağı dikti Haber Videosunu İzle
Sakarya Karasu'da yaşlı adam 29 Ekim sabahı bahçe kapısının önüne Türk bayrağı dikti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adam, ilk iş olarak evinin bahçe kapısına Türk bayrağı dikti. Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adamın dakikalar süren çabası güvenlik kamerasına yansıdı ve çevredekileri duygulandırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı yaşlı bir adamın ilk iş olarak evinin kapısına Türk bayrağı astığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Mankan (77), bayram coşkusunu evinin önünde yaşatmak istedi. Sabahın ilk saatlerinde elindeki sopayla evinin bahçe kapısının önüne gelen Mankan, tüm zorluklara ve yaşına rağmen dakikalar süren çabasının ardından Türk bayrağını bahçe kapısının dibine dikmeyi başardı. Yaşlı adamın davranışı, çevredeki vatandaşları ve görenleri duygulandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! 'Külliyen yalan söylüyor'

Meslektaşlarına verdi veriştirdi: Külliyen yalan
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Fotoğrafa dikkatli bakın! Erdoğan'ın kravatında gururlandıran detay
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi