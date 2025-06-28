Sakarya'daki Yangın Eskişehir'i de Etkiledi

Sakarya'daki Yangın Eskişehir'i de Etkiledi
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Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde çıkan yangın rüzgarla Bilecik'e sıçrarken, ortaya çıkan duman ve koku Eskişehir'de paniğe yol açtı. Vatandaşlar, kötü hava koşulları ve yangın kokusu nedeniyle endişe yaşıyor.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan yangının dumanı Eskişehir'e kadar ulaşırken, gökyüzünde oluşan ilginç manzara, yayılan koku vatandaşı telaşlandırdı.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'ne bağlı 9 köyü etkisi altına alan yangın sürüyor. Çok sayıda ekip yangının söndürülmesi için seferber olurken, ortaya çıkan duman ve koku Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Kent genelinde gökyüzü gri renge büründü. Havada kül parçalarının uçuştuğu görülürken, şehirde yangın kokusu hissedildi. Bilecik'teki son durumdan habersiz olan bazı vatandaşlar Eskişehir'de yangın çıktığını düşündü.

"İs, duman ve yangın kokusu var"

Yangın sonucunda ortaya çıkan ilginç görüntüyle ilgili konuşan vatandaş Ali Akar, "Şehirde sis ve bulanık bir ortam var. Osmaneli'de yangın var dediler. Tam detaylarını bilmiyoruz ama buranın havasını etkiledi, bozdu yani. İs, duman ve yangın kokusu var" dedi.

"İnsan nefes alamıyor"

Ahmet Açılan, "Kötü bir hava var. İnsan nefes alamıyor. Sabah bundan iyiydi. Yangın çıktığı için artık meşe kokusu geliyor. Bayağı koku var" şeklinde konuştu.

"Bu zamana kadar hiç böyle bir hava yaşamamıştık"

Ekrem Temen ise, şunları söyledi:

"Sisli ve olağanüstü bir görünüm var. Bu zamana kadar hiç böyle bir hava yaşamamıştık. Sabah da aynı dün akşam da aynı. Yangından sonra böyle oldu. Çok kirli ve sisli bir koku var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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