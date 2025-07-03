Sakarya'daki Orman Yangınının Sebebi Biçerdöver

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan ve yüzlerce hektar orman alanının kül olmasına sebep olan yangının çıkış sebebi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Biçerdöverden kaynaklanan bir yangın olduğu tespit edildi. Burada 3 kişi gözaltına alındı ve onlarla ilgili adli süreçte devam ediyor. Önemli olan yangını çıkartmamak, yangınlar insan eli ile çıkıyor" dedi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran Cuma sabahı başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan günlerce süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki birçok köyün tedbir amaçlı tahliye edildiği yangında, yüzlerce hektar alan küle döndü. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son bir ayda şehirde güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmaları açıkladığı 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısının ardından, yangınla alakalı son durum hakkında bilgi verdi. Yangının biçerdöverden kaynaklı çıktığını açıklayan Vali Doğan, konuya ilişkin adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

"Orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor. Küçük ve büyük yangınlar olmak üzere rakamlar ülke genelinde binin üzerine çıktı. Şehrimizde de geçen hafta Cuma günü yangın ihbarının ardından Taraklı'ya geçtim. O esnada 2 tane helikopter havadan olaya müdahale ediyordu. İlk etapta hızlı bir şekilde yangına müdahale edildi. Ama coğrafyanın şartları ve iklim şartları yangının seyrini çok etkiliyor. Orası dağlık bir bölge ve aşırı da rüzgar vardı, rüzgar tek yönlü esmiyor zaman zaman yön değiştirerek devam etti. Dolayısıyla bu bizim mücadelemizi etkiledi. Ben bölgeye ulaştığımda iki helikopterin çalıştığını gördüm ve Orman Bölge Müdürü ile görüşerek iki tane uçak talep ettim. Arazinin yapısı gereği uçaklar çok etkili çalışamadı, bunun üzerine uçaklardan daha etkili çalışan ve daha fazla su taşıma kapasitesi olan helikopterler bölgeye sevk edildi. Yangının 2'nci gününde 17 helikopter ile çalıştık. Bu helikopterler 10 tona yakın su taşıma kapasitesi olan helikopterlerdi. 200'ün üzerinde karadan müdahale gerçekleştiren aracımız ile birlikte 800'ün üzerinde personelimiz vardı. Tabi ilk etapta biz vatandaşlarımızın can güvenliğine bir sıkıntı gelmemesi açısından köylerimizi koruma altına aldık. Tedbiren iki köyü boşalttık. Yangın rüzgarın da etkisi ile Bilecik tarafına geçti, o tarafın da dağlık olması ve müdahalenin biraz daha zor olması sebebi ile orada da birtakım tahribatlar oluştu" dedi.

"Biçerdöverden kaynaklanan bir yangın olduğu tespit edildi"

Yangının çıkış sebebini açıklayan ve vatandaşları da uyaran Vali Doğan, "Önemli olan yangını çıkartmamak, yangınlar insan eli ile çıkıyor. Burada 3 kişi gözaltına alındı ve onlarla ilgili adli süreçte devam ediyor. Biçerdöverden kaynaklanan bir yangın olduğu tespit edildi. Normalde biçerdöverlerin tarım arazisinde işlem yaparken bu tür bir yangın esnasında ilk anda müdahale edebilmesi için su deposunun bulunması lazım. Bunun olmadığı tespit edildi, adli ve idari süreç devam ediyor. Buradan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şu; yangın sezonundan geçiyoruz. Yüz yıllardır emek verilerek büyütülen ormanlarımız; canımız, ciğerimiz ve bunları hep birlikte korumamız lazım. Biz ormanlara girişi tedbiren yasakladık. Ama ormanların kenarında tarım arazileri var ve şehrimizin yüzde 44'ü ormanlık alan. Dolayısı ile ister istemez insanlar bir türlü ormanın içerisinde oluyorlar. Ama tedbirli olmamız lazım. Bunun tedbirini alıp ona göre hareket etmemiz ve herkesin birbirini kontrol etmesi lazım. Biz hazırlığımızı yaptık ve yapıyoruz. Ama ülkenin diğer bölgelerinde de yangın olduğunda da kendi güçlerimizin bir kısmını oralara destek için gönderiyoruz. O desteği gönderdiğimizde de buralar zayıf kalıyor, dolayısıyla Türkiye'nin her tarafından maksimum seviyede bir gücü tutmanız mümkün değil. Bizim yangın başladıktan bir müddet sonra İzmir'de bir yangın başladı, şehrimizdeki yangın devam ederken Manisa'dan büyük bir yangın haberi geldi. Bunların haricinde de birçok bölgede yangın çıktı, bunu bir yerde tutmak, bir yere stoklamakta çok mümkün değil o yüzden tedbirli olup, yangını çıkartmamak lazım" diye konuştu. - SAKARYA