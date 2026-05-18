Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya karşı Sakaryalılar tek yürek oldu

Sakarya'da düzenlenen gösteride İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı ve Gazze'ye uygulanan abluka protesto edildi.

Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii'nde kılınan akşam namazının ardından cami önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı ve Gazze'deki ablukayı protesto etti. Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Temsilcisi Muhammed Erkan Hakimoğlu, grup adına yaptığı açıklamada bu davranışın bir korsanlık ve soykırım olduğunu söyledi. Hakimoğlu, "İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağırıyoruz. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere deniz seyir güvenliğinden sorumlu tüm küresel kurumları, İsrail'e karşı net tavır almaya ve yaptırım uygulamaları gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

"Zalimler er ya da geç hesap verecek"

Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam eti:

"Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Gemileri engelleseniz de, gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz, er ya da geç özgürlüğün denizi olacaktır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, açlık, sağlık krizi ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, işgalci İsrail rejiminin pervasızlığını artırmaktadır. Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır. Bizler, ne Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakacağız ne de onlara umut taşırken İsrail'in barbarlığıyla yüzleşen Sumud aktivistlerini. İsrail'in barbarlığına karşı insanlığın mücadelesi galip gelecektir. Zalimler er ya da geç hesap verecek." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı