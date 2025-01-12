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Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

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'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sakarya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a emekli bir vatandaş, "Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin" diyerek tepki gösterdi. Erbakan ise vatandaşa, "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah" cevabını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sakarya'ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan Atatürk Sanayi Sitesi'ne gelen Erbakan burada esnafı ziyaret etti. Daha sonrasına Gar Meydanı'nda partisinin standını ziyaret eden Erbakan, Adapazarı merkezinde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Erbakan'ın yanı sıra partinin genel merkez heyeti, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve teşkilat üyeleri de şehrin tüm ilçelerine dağılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Program öncesinde Atatürk Sanayi Sitesi'nde açıklama yapan Erbakan, "Bugün Sakarya'da Yeniden Refah Partisi olarak sahada, arazide halkımız ile birlikte 'Anadolu Buluşmaları' programımızı gerçekleştireceğiz. Sakarya'nın tüm ilçelerinde sahada, esnafımız, halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile buluşma programımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

"CHP GELSE DAHA KÖTÜ OLACAKTI"

Öte yandan, Adapazarı ilçe merkezindeki ziyaretleri esnasında ise emekli bir vatandaş Erbakan'a tepki gösterdi. Vatandaş, "Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin" diyerek tepkisini dile getirdi. Erbakan ise vatandaşa, "CHP gelse daha kötü olacaktı, biz geleceğiz düzelecek inşallah" cevabını verdi.

Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Yerel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Acaba kiliçtaroglunundesteklese sen 50 bin maaş mi alabilecektin?

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Haber YorumlarıMUSTAFA YILDIRIM :

BABAN HAYATTA OLSA O SOY İSMİ KULLANAMAZDIN.

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Haber YorumlarıSeko:

Malumun ilanıdır bu cevap ver oyunu erbakana gitsin oyun erdoğana ....sıkıyorsa aday olarak kendi başına çık ortaya ama yemez

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

yok yaaâ bundan daha kötüsü mü var

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

chp kafar başınıza taş düşsün sanki akp kaldı iyi oldu sattı ulan herşeyi daha nasıl kötü oluruz??

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Haber YorumlarıSerdar Ertüzün:

sızım sızım sizlattin babanin kemiklerini ayıp ettin

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