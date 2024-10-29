Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde jandarma komando birliğinin yaptığı gösteri göğüs kabarttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 101. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kortej yürüyüşü sırasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince yapılan gösteri izleyenlerin adeta göğsünü kabarttı. İlgiyle izlenen gösteri sonrasında kutlamalar, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinin kortej geçişiyle sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Doğan, "Bugün; binlerce yıllık geçmişimizle tarihe yön veren bir ruhun temsilcileri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimiz ile birlikte kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü Sakarya'mızda kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Temellerinde bu büyük milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik iradesi yatan Cumhuriyetimiz, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin en önemli eseridir. Bu eser milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan bir neslin, bugünkü nesillere de en güzel armağanıdır. 28 Ekim 1923 akşamı arkadaşlarına; 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' diyerek kararlı bir duruş sergileyen Mustafa Kemal Atatürk, ertesi gün 29 Ekim 1923 tarihinde, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir' sözleriyle millet iradesini her şeyin üzerinde tutan bir sistemi halkına miras bırakmıştır. Bu anlayış ve düşünceler, bugün de değişmez bir temel olarak bizler için yol göstericidir. Bizler de kahramanlarımızın emaneti olan bu aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağımızı daima korumaya ve geleceği inşa edecek nesillere Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya ve bu mirası korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA