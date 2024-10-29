Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, Sakarya'da yapılan çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın konuşmasının ardından jandarma komando birliğinin gösterisi izleyicileri heyecanlandırdı.

Sakarya'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde jandarma komando birliğinin yaptığı gösteri göğüs kabarttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 101. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kortej yürüyüşü sırasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince yapılan gösteri izleyenlerin adeta göğsünü kabarttı. İlgiyle izlenen gösteri sonrasında kutlamalar, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinin kortej geçişiyle sona erdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Doğan, "Bugün; binlerce yıllık geçmişimizle tarihe yön veren bir ruhun temsilcileri olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimiz ile birlikte kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü Sakarya'mızda kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Temellerinde bu büyük milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik iradesi yatan Cumhuriyetimiz, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün zorluklara rağmen zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinin en önemli eseridir. Bu eser milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan bir neslin, bugünkü nesillere de en güzel armağanıdır. 28 Ekim 1923 akşamı arkadaşlarına; 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' diyerek kararlı bir duruş sergileyen Mustafa Kemal Atatürk, ertesi gün 29 Ekim 1923 tarihinde, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir' sözleriyle millet iradesini her şeyin üzerinde tutan bir sistemi halkına miras bırakmıştır. Bu anlayış ve düşünceler, bugün de değişmez bir temel olarak bizler için yol göstericidir. Bizler de kahramanlarımızın emaneti olan bu aziz vatan toprağını ve şanlı bayrağımızı daima korumaya ve geleceği inşa edecek nesillere Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ideallerini aktarmaya ve bu mirası korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Rahmi Doğan Politika Jandarma sakarya Kültür Yerel Yaşam Tören

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.