Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sakarya'da 2023 yılında 7 bin 653 çift evlendi, 2 bin 228 çift ise boşandı.

2023 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435 oldu. Sakarya'da evlenen çiftlerin sayısı 7 bin 653, çevresindeki Kocaeli'de 14 bin 976, Düzce'de 2 bin 949 ve Bolu'da 2 bin 33 oldu. Boşanmalarda ise Sakarya'da 2023'te 2 bin 228 çift boşanırken, Kocaeli'de 4 bin 767, Düzce'de 914 ve Bolu'da 592 çift boşandı. Sakarya'da geçen yıl gerçekleşen 7 bin 653 evliliğin yüzde 1'i (76) akraba evliliği olarak kayıtlara geçerken, kaba evlenme hızı da binde 5,55 oldu. - SAKARYA