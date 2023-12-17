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Şahinbey Belediyesi'nden bağlama kursu

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Dumlupınar Sosyal Tesisinde her yaştan vatandaş çeşitli kurslardan faydalanırken, 50 yaşındaki Suna Duman ise bağlama çalmayı öğreniyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Dumlupınar Sosyal Tesisinde her yaştan vatandaş çeşitli kurslardan faydalanırken, 50 yaşındaki Suna Duman ise bağlama çalmayı öğreniyor.

Şahinbey Belediyesi sosyal tesisleri 7'den 77'ye herkese birçok alanda hizmet vermeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Dumlupınar Sosyal Tesisine gelen 50 yaşındaki Suna Duman kendilerinden yaşça küçük kursiyerlerle bağlama çalmayı öğrenerek türküler söylüyorlar.

"Ev hanımları tesislere gelsinler"

Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten 50 yaşındaki Suna Duman, "Ev hanımı olduğum için boş zamanım çok fazlaydı. Bu nedenle Dumlupınar Sosyal Tesisine gelerek bağlama eğitimi almaya başladım. Evde oturup boş vakit geçireceğime buraya gelerek zamanımı daha verimli ve faydalı uğraşlarla değerlendiriyorum. Aldığım kurs sonrasında eğitmen olmak istiyorum. Yardım kuruluşları için kongre salonlarında bağlama çalmak istiyorum. Müzikle uğraşmak benim hayallerimden biriydi ve hayallerimi gerçekleştirdim. Ev hanımları evde boş oturup zamanlarını öldürmesinler. Gençlik Merkezlerine ve Sosyal Tesislere gelerek kendilerini geliştirecek kurslara katılsınlar. Buranın bizden maddi bir beklentisi yok. Belediyemiz sağ olsun bizlere bu imkanları vermiş bizde bu imkanları değerlendiriyoruz. Başkanımıza bizlere sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Haberler

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