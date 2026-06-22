Şahinbey Belediyesi 600 güreşçiyi ağırladı

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde büyük bir katılımla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen 600 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar kategorilerinde dereceye girebilmek için er meydanına çıktı. Şahinbey Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, geleneksel güreş kültürünü yaşatmak ve şampiyonluk elde etmek için mücadele etti. Şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler açısından büyük heyecana sahne oldu.

GELENEKSEL SPORLARA BÜYÜK DESTEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların korunması ve yaygınlaştırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel sporlara sahip çıktıklarını ifade eden Tahmazoğlu, Geleneksel Sporlar Merkezi'nin bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Tahmazoğlu, 86 bin metrekarelik alanda tüm geleneksel sporların icra edilebileceği alanların bulunduğunu belirterek, yağlı güreş ve aba güreşinin yapıldığı er meydanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Geçtiğimiz yıl da aba güreşlerine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, üç hafta önce ise Okullar Arası Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın Şahinbey'de düzenlendiğini ifade etti. Tahmazoğlu, "Amacımız geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve yeni yetişen nesillerimizi de geleneksel sporlarımızla buluşturup tanıştırmak. Şahinbey Belediyesi olarak Güreş Takımı kurduk ve takımımız yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldu. 15 ve 17 yaş kategorilerinde ise Avrupa ikinciliği kazandılar. Biz bu alanlara yatırım yaptıkça yeni yetişen neslimiz bu sporlara karşı daha fazla alaka gösteriyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyorum" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GELENEKSEL GÜREŞLERİN ÖNEMLİ PAYDAŞI OLDU

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel güreşlerin önemli paydaşlarından biri haline geldiğini belirtti. Organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde Şahinbey Belediyesi'nin katkısına dikkat çeken Bay, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Bay, Gaziantep'te düzenlenen güreş organizasyonlarında Şahinbey Belediyesi'nin önemli bir referans haline geldiğini ifade ederek, "Her şeyden önce Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum. Şahinbey Belediyesi geleneksel sporlarımızın önemli bir paydaşı ve parçası olmuş durumda. Gaziantep'te bir güreş organizasyonu olduğunda rahatlıkla Şahinbey Belediyesi'ni referans gösterebiliyoruz" dedi. Şampiyonanın Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenmesi, geleneksel sporların kurumsal destekle daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Organizasyon boyunca sporcular, geleneksel güreş kültürünü yaşatmak için er meydanında kıyasıya mücadele etti.

600 SPORCU GAZİANTEP'TE BULUŞTU

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce sporcuyu Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Şahin, tesisin bu tür organizasyonlarla dolmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Şahin, farklı illerden çok sayıda genç sporcunun şampiyonaya katıldığını belirterek, onları Gaziantep'te misafir etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Şahinbey Belediyesi'nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. Şahin, "Aşırtmalı Aba Güreşleri şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Çok kıymetli bir tesisin bu anlamda doluyor olması çok kıymetli. Diğer illerden birçok genç sporcumuz katılım sağladı. Onları misafir etmekten çok mutluluk duyuyoruz. Böyle bir organizasyonda yanımızda olan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımıza ve her zaman güreşçinin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen şampiyona, geleneksel güreş kültürünün yaşatılması, genç sporcuların desteklenmesi ve Gaziantep'in spor organizasyonlarındaki ev sahipliği gücünün ortaya konulması açısından önemli bir organizasyon oldu.

Haber: Mehmet Güngördü