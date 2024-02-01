Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediye Başkanları Esnaf ve İşçilerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, esnaf ve fabrika işçileriyle bir araya geldiler.

Esnaf ve işçilerle selamlaşan, taleplerini dinleyen Fatma Şahin ile Rıdvan Fadıloğlu, taleplerin karşılık bulması ve sorunların çözümü için gayretle çalışacaklarını kaydettiler.

İlk ziyaret, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, işçilere yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İşçilerin taleplerini dinleyen Fatma Şahin ve Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istediler. Tüm işçilerin taleplerini not alan Şahin ile Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışma yürüteceklerinin sözünü verdiler. Başkan Şahin ile Fadıloğlu, fabrika ziyaretinin ardından Gaziantep esnafını ziyaret etti. Esnafın görüşünün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Şahin ile Fadıloğlu, talep edilen konularla ilgili not aldılar.

"Organize sanayi her zaman bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır"

Fabrika ziyaretinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Organize sanayi, zaman her zaman bizim gözümüzün nuru, başımızın tacıdır. Organize Sanayi Bölgemizde, 250 binin üzerinde kardeşimiz çalışıyor. Bin 500'e yakın işletme var ama 250 bin kardeşimizin hayatı bizim için çok önemli. Bunun için de önemli projelere imza atıyoruz. Belediyecilik; gerçekten çok zor iş, Gaziantep'te gerçekten çok daha zor bir iş. Organize Sanayi Bölgesine çok önem veriyoruz. Ben biraz panik atak, hızlı çalışan, çabuk sonuca gitmeye çalışırım ama şunu da biliyorum ki başarıda detay çok önemlidir. Ben bu konuda Rıdvan Başkanımızın vizyonunu çok beğeniyorum ve ondan çok şey öğreniyorum. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bu beyannamesi doğrultusunda bütün çalışmalarımızı çok güçlü bir şekilde hazırladık. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu memlekete daha güzel işler yapacağız" dedi.

"Bu memlekete daha güzel işler yapmaya talibiz"

İşçilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep hakikaten özel bir şehir. Bu özel şehre hizmet etme imkanını bize sunduğu için yüce Rabbime her zaman dua ediyorum. Ömür bir şekilde geçiyor ama bunun içerisini güzel şeylerle doldurabilmek bizim elimizde. Fatma Hanım, Türkiye'de marka olmuş birisi. Gaziantep'ten başlayan bu heyecan Ankara'da Milletvekilliği, Kadın Kolları Genel Başkanlığı, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler Birliği Başkanlığı, bugün üçüncü dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, biz de birlikten kuvvet doğar mantığıyla hareket ederek bu milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür Gaziantep'e, bizler de Fatma Hanım ile birlikte yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz diye bunun kaygısıyla bu göreve geldik. Çok şükür günden güne bu memleketin ihtiyaçlarını giderebilmek adına da önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de bu şehrin ihtiyaçlarını gidermek adına inşallah sizlerin desteğiyle bu memlekete daha güzel işler yapmaya talibiz" diye konuştu. - GAZİANTEP