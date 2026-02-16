Haberler

Derik'te 'Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek' programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Derik ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında, öğrencilere sağlık eğitimleri verildi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi.

Kale Mahallesi'ndeki Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi. Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Proje ile ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması, sağlık konularındaki bilgi düzeyleri ile farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Ayrıca çocukların, güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla temas kurmaları hedeflendi. Programa; Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cem Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç ile öğretmenler ve sağlık çalışanları katıldı. Programa 635 öğrenci katılırken, etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi

Kan davası bakın nasıl sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
Yaşlı kadın, 2 metrelik duvardan tek hamleden atladı

2 metrelik duvardan tek hamleden atladı! Yaşını duysanız inanamazsınız