Üye Girişi
Haberler

Sağlıkçıların Erzurum'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü

Sağlıkçıların Erzurum'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 47. haftasında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini devam ettirdi.

Erzurum'da 47. haftasında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini devam ettirdi.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları pankart ve yazılarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Yakutiye Medresesi önünde yürüyüşçüler adına konuşan Dr. Yusuf Çiftçi, Gazze'deki savaşın 52 haftadır devam ettiğini ve kendilerinin de sessiz yürüyüşü 47 haftadır sürdürdüklerini belirtti. İsrail'in askeri başarısızlığının cezasını, sivillere ve masum çocuklara kestiğini anlatan Dr. Yusuf Çiftçi, savaşta kazananın Gazze, kaybedenin ise İsrail olduğunu belirterek, "Gazze, bu savaşı kazanalı çok oldu, hem Allah'ın hem insanların rızasını kazandı. Baptist Hastanesi'nde bombalanarak şehit edilen, parçaları dahi bulunamayan o 500 şehit kazandı. 'Bu kadar ileri gidilmemişti. Çocuklar ölüyor yetişemiyoruz. Çocukları nereye koyacağımızı bilmiyoruz' diyen doktor kazandı. Bombalı bir saldırıda olur da parçalanırsa uzuvlarına isimleri yazılan o çocuklar kazandı. Anestezi olmadan Kur'an-ı Kerim okuyarak ameliyat olan o çocuklar kazandı. Şifa Hastanesi'nde şehit olanlar kazandı. Sabah namazını kılıp, zikirlerini çekmiş şehadeti bekleyen o mücahit kazandı. Üzerine köpek de salsalar, sakat da kalsa evini terk etmeyen o ihtiyar kadın tüm İsrail'e karşı kazandı."

Bu arada Yakutiye Kent Meydanı'nda "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlikte, metrelerce uzanan kağıtlara guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte duygularını çizdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler erzurum İsrail Yerel Gazze

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay

 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title