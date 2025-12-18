Haberler

Tayini çıkan Sağlık-Sen temsilcisi plaketle uğurlandı

Tayini çıkan Sağlık-Sen temsilcisi plaketle uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta 7 yıl görev yapan Sağlık-Sen işyeri temsilcisi Halil İbrahim Sülü, Mersin'e tayin olması dolayısıyla Sağlık-Sen Şırnak Şubesi tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Sülü, çalışmalarıyla sağlık çalışanlarının takdirini kazandı.

Şırnak'ta 7 yılı aşkın süredir görev yapan Sağlık-Sen işyeri temsilcisi Halil İbrahim Sülü, Mersin'e tayin olması dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde ameliyathane teknikeri olarak görev yapan sağlık çalışanı Halil İbrahim Sülü, tayin tebligatının yayımlanmasının ardından görev yaptığı sağlık tesislerinde mesai arkadaşlarıyla veda ziyaretlerinde bulundu. Bu kapsamda, uzun yıllardır üyesi ve işyeri temsilcisi olarak görev yaptığı Sağlık-Sen Şırnak Şubesini ziyaret eden Sülü, şube yöneticileriyle bir araya gelerek sendikal çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 7 yıldır Şırnak'ta sağlık hizmeti sunan ve bu süre zarfında çalışan haklarının savunulması noktasında aktif rol üstlenen Halil İbrahim Sülü'ye, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tarafından, ilçe ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Sülü'nün görev yaptığı birimlerde çalışkanlığı, özverisi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla sağlık çalışanlarının takdirini kazandığını belirterek, "Hem halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinde hem de çalışanlarımızın haklarının savunulmasında örnek bir temsilcilik sergilemiştir. Sendikamız adına önemli katkılar sunan temsilcimize teşekkür ediyor, yeni görev yeri Mersin'de başarılar diliyoruz" dedi.

Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Halil İbrahim Sülü ise Şırnak'ta görev yapmanın ve Sağlık-Sen çatısı altında çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, "7 yıl boyunca hem mesleki hem de insani anlamda çok kıymetli dostluklar edindik. Buradan ayrılmak bizim için zor ancak Mersin'de de aynı sorumluluk bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Şube Başkanımız Sabğatullah Anmal olmak üzere tüm Sağlık-Sen yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
title