Tayini çıkan Sağlık-Sen temsilcisi plaketle uğurlandı

Şırnak'ta 7 yılı aşkın süredir görev yapan Sağlık-Sen işyeri temsilcisi Halil İbrahim Sülü, Mersin'e tayin olması dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde ameliyathane teknikeri olarak görev yapan sağlık çalışanı Halil İbrahim Sülü, tayin tebligatının yayımlanmasının ardından görev yaptığı sağlık tesislerinde mesai arkadaşlarıyla veda ziyaretlerinde bulundu. Bu kapsamda, uzun yıllardır üyesi ve işyeri temsilcisi olarak görev yaptığı Sağlık-Sen Şırnak Şubesini ziyaret eden Sülü, şube yöneticileriyle bir araya gelerek sendikal çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 7 yıldır Şırnak'ta sağlık hizmeti sunan ve bu süre zarfında çalışan haklarının savunulması noktasında aktif rol üstlenen Halil İbrahim Sülü'ye, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tarafından, ilçe ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Sülü'nün görev yaptığı birimlerde çalışkanlığı, özverisi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla sağlık çalışanlarının takdirini kazandığını belirterek, "Hem halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinde hem de çalışanlarımızın haklarının savunulmasında örnek bir temsilcilik sergilemiştir. Sendikamız adına önemli katkılar sunan temsilcimize teşekkür ediyor, yeni görev yeri Mersin'de başarılar diliyoruz" dedi.

Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Halil İbrahim Sülü ise Şırnak'ta görev yapmanın ve Sağlık-Sen çatısı altında çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, "7 yıl boyunca hem mesleki hem de insani anlamda çok kıymetli dostluklar edindik. Buradan ayrılmak bizim için zor ancak Mersin'de de aynı sorumluluk bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Şube Başkanımız Sabğatullah Anmal olmak üzere tüm Sağlık-Sen yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ŞIRNAK