Sağlık-Sen, sağlıkla ilgili kanun teklifine düzenleme talep etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Mecliste görüşmeleri devam eden sağlıkla ilgili kanun teklifine sağlık çalışanlarının nöbet ücretini artıracak ve gece çalışma tazimatı ödenmesini sağlayacak düzenleme eklenmesini talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin ile Komisyon üyelerini ve milletvekillerini ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Mecliste görüşmeleri devam eden sağlıkla ilgili kanun teklifine sağlık çalışanlarının nöbet ücretini artıracak ve gece çalışma tazimatı ödenmesini sağlayacak düzenleme eklenmesini talep etti. TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin maddelerinin oylanmasına devam ediliyor. Görüşmeler sürerken, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu ve Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının gündeminde olan birçok konunun da görüşülen kanun teklifine girmesi için TBMM'de çeşitli temaslarda bulundu.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin ile Komisyon Üyeleri Zeki Korkutata, Fevzi Zırhlıoğlu, Cüneyt Aldemir ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'yı ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, taleplerini dile getirdi.

Komisyon başkanı Bilgin'e rapor sunuldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterinden paramediğine tüm sağlık çalışanlarının birçok talebi olduğunu söyleyerek, hazırladıkları raporu Sağlık Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin ve milletvekilleri ile paylaştı.

Birçok maddenin kanun teklifine eklenmesi istendi

Ziyaretlerde sabit ücretlerin emekliliğe yansıtılması, taban ücretlerinin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması, icap nöbet ücreti sorununun çözülmesi, aile hekimlerinin teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi, üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmesi gibi birçok konunun Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine eklenmesi talep edildi.

Sağlık-Sen tarafından taleplere ilişkin hazırlanan raporda şu maddeler yer aldı:

"Sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması, sağlık çalışanlarının taban ücretinin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması, icap nöbet ücreti sorununun çözülmesi, sağlık çalışanlarının giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması ve ayni olarak verilmesi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması ve 3600 düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması, aile hekim ve aile sağlığı çalışanlarının teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi, hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına aktarılması, sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarının artırılması, araştırmacıların ek gösterge ve ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi, 4/C'den 4/B'ye aktarılan personelin zorunlu emeklilik sorununun çözülmesi, üniversite hastaneleri çalışanlarına tayin hakkının verilmesi, kadroları döner sermayede bulunan sağlık çalışanlarının merkezi bütçeye geçirilmesi, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (THSGM) kadrolarında bulunan personelin tamamının, sabit ek ödeme ile taban ve teşvik ek ödemeden yararlandırılması." - ANKARA