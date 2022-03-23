Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu - Haberler

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Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Çibir - Yerel
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Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokunduBURSA Bursa'da yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığı arttırmak için harekete geçen sağlık çalışanları, oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin bu kez de...

BURSA (İHA) - Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

BURSA Bursa'da yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığı arttırmak için harekete geçen sağlık çalışanları, oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin bu kez de gönüllerine dokundu.

Yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığın arttırılmasının sağlanması için kutlanan '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle Hayat Hastanesi sağlık çalışanları güzel bir etkinliğe imza attı. Bugüne kadar insan hayatını kurtaran sağlık çalışanları, kurdukları koro ile gönüllere de dokundu. Birçok hikayenin bir arada bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte kimi duygulandı kimi eğlendi.

Sağlık hizmetinin yanı sıra, gönüllere de dokunmayı başardıklarını belirten Hayat Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez Alkış, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Sağlık çalışanlarımızdan oluşan koromuzla birlikte onların bir nebze olsa gönüllerine dokunmak istedik" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

Sağlık çalışanları oluşturdukları koro ile ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerinin gönüllerine dokundu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Yerel

Hayat Hastanesi, Huzurevi, Bursa, Yerel, Haberler

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