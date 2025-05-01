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9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
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Haberler
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Bir devlet hastanesinin yoğun bakımında tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun istismara uğradığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bir devlet hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören engelli 9 yaşındaki çocukta cinsel istismar bulgusu tespit edildi.

Muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismarın ortaya çıktığı olayda, doktorlar rapor da hazırladı. Raporda, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Bi tane parti var onun oyları arttıkça bu tip olaylar da artıyor ülkenin çok ciddi bir ahlaki sorunu var eğitimmi olur direk düzene müdahale mi olur konu ciddi

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Haber YorumlarıHakan Celik:

bu melike, siyasilerin kızı olsaydı ne olurdu,nasıl bir tepki verilirdi çok merak ediyoruım

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Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

tek söz senin varya ta sahibini….

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

iddia konuları haber olmamalı bence. kesinleşen suçlar haber olmalı. Düşünen seni, sevmeyen birisi senin için en ağır bir suçlamada bulundu , öyle duydum yanlış duymuşum diye paçayı sıyırıyor ceza almıyor ama sana attığı çamuru temizlemek imkansız, çamur at izi kalsın oluyor.

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

arkadaşlar bunu çok samimi söylüyorum bu adam doktor bu adam polis bu adam hakim bu adam savcı bu adam imam kim olursa olsun kimseye güvenmeyin.. Bu kadar asagalik bi olayın hesabını hukuken sorulmalıdır..

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