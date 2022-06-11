Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Deniz: "esnafımızın Evine Ekmek Alacak Parası Kalmadı" - Haberler

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz, "Şoför esnafı olarak biz bu tekerleği çeviremez konuma geldik. Kazandığımız paranın tamamı yakıta gitmektedir. Esnafımızın evine ekmek alacak parası kalmamaktadır. Bu maliyetin altından; bir çözüm bulunmazsa, bizim esnafımızın kalkması, bu işi yürütebilmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Mehmet Deniz, akaryakıt maliyetlerinin artması karşısında şoförlerin yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Deniz, şunları söyledi:

"Şoför esnafının kullandığı malzeme, yakıt. En büyük derdimiz yakıt. Son bir senede mazot 7 liradan 28 liraya ulaştı. 30 liranın üzerinde olacağı söylenmekte. Artık şoför esnafı olarak biz bu tekerleği çeviremez konuma geldik. Kazandığımız paranın tamamı yakıta gitmektedir.

Esnafımızın evine ekmek alacak parası kalmamaktadır. Piyasada tabi sadece akaryakıta bağlı gider olarak o gözükmüyor, bunun yanında sanayide yedek parça fiyatları, lastik fiyatları, akü fiyatları, çok çok yükselmiş durumda. Bu maliyetin altından bir çözüm bulunmazsa, bizim esnafımızın kalkması, bu işi yürütebilmesi mümkün görünmüyor.

Yıllardır şunu savunuyorum. Ticari araçlara akaryakıt fiyatı verilmelidir diyorum. Hava ve deniz taşımacılığında kullanılan düşük akaryakıt, ticari faaliyeti devam eden minibüs, kamyon, taksi, otobüs ve tırlara da verilmelidir. Aksi halde biz orta sınıf olarak yok olup gideceğiz. Bu yok olup gidişin arkasında diğer insanlar da bu olaydan dolayı mustarip. Çünkü bugün enflasyonun direk başlangıç noktası yakıt fiyatlarıdır, maliyetlerin artmasıdır, buna mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

"440 ÜYEMİZİN TAMAMI ÇALIŞMASINA RAĞMEN YAVAŞ YAVAŞ BATMAKTAYIZ"

440 üyemiz var Safranbolu'da. Bunun 120 tanesi köylerde, 70 taksimiz var, 85 tane servis aracımız var, 10 tane kamyonetçimiz var, diğerleri kamyon, kamyonet, tır ve otobüs… Bu esnafımızın tamamı şu anda insanlar çalışırken, yavaş yavaş batmaktayız. 1 tırın lastiği 10 bin TL, 1 akü 2 bin liradan 4 bin liraya çıktı yani bu maliyetlerin altından kalkmamız mümkün değil.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BU ESNAFIN ÖLÜMÜNE GÖZ YUMMAMALIDIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe mutlaka bir çözüm bulmalı, bu esnafın ölümüne göz yummamalıdır. Bu esnaf aradan çıkarsa, bu ülkenin diğer eşyalarını, diğer mallarını, sebzesini, demirini, kömürünü, yolcusunu kim taşıyacak? Bu esnafa mutlaka sahip çıkılması lazım şoför esnafı Türkiye'nin can damarıdır. Bunun için mutlaka bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum."

ANKA / Yerel