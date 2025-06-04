Safranbolu Lokum Üreticileri Bayrama Hazır

Safranbolu Lokum Üreticileri Bayrama Hazır
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da lokum üreticileri, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle safranlı lokum büyük ilgi görüyor. Bölgedeki lokum üretiminin 100 ton civarında olması bekleniyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, bayram hazırlıklarını tamamladı, misafirlerini bekliyor.

Safranbolu lokumu, "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olarak yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayan ilçedeki lokum üreticileri, tatil süresince çeşitli lokumlarıyla misafirlerinin ağzını tatlandırmaya devam edecek. Safranbolu'da yıllardır lokum üretimi yapan Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, bayram öncesinde ilçeye olan ilginin şimdiden arttığını söyledi. Tatil süresinin 5 gün olmasına rağmen erken hareketlilik yaşandığını vurgulayan Sezer, "Beş günlük tatil olmasına rağmen, bugünlerde yoğunluk şimdiden başladı. İnsanlar belki de yıllık izinlerini birleştirip tatillerini uzattılar. Biz de şimdiden Safranbolu'daki hareketliliği görmeye başladık. Havanın da güzel gitmesiyle birlikte, bu beş günlük sürede Safranbolu'ya yoğun bir talep bekliyoruz" dedi.

En çok ilgi safranlı lokuma

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünün safranlı lokum olduğunu belirten Sezer, "Safran, Safranbolu'ya ismini veren ve bölgede yetişen özel bir bitki. Sarı rengini safran bitkisiyle verdiğimiz bu lokum, son dönemde oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.

Safranlı lokumun dışında klasik fındıklı, çifte kavrulmuş ve çikolata kaplı lokumun da yoğun talep gördüğünü aktaran Sezer, "Bu bayram döneminde ilçede yaklaşık 100 ton lokum üretimi olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretim sürecini tamamladıklarını ve misafirlerini ağırlamak için hazır olduklarını dile getiren Sezer, "Biz hazırlıklarımızı tamamladık, artık misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız, güzel bir tatil dönemi geçiririz" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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