Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 15 Temmuz Mahallesi'nde Sitede Sakinlerle Buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve birim müdürleri ile birlikte 15 Temmuz Mahallesi'nde sitesi sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep ve önerileri dinlendi ve çözüm yolları hakkında bilgi verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve birim müdürleri ile birlikte 15 Temmuz Mahallesi'nde sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Site yönetiminin talebi üzerine düzenlenen toplantıda Başkan Köse, başta kanalizasyon ve toplu ulaşım sorunları olmak üzere vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda hazır bulunan ilgili birim müdürleri sayesinde talep edilen konular ile ilgili çözüm ve izlenecek yollar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Elif Köse'nin, sadece mahalle toplantıları ile değil aynı zamanda halk günü toplantıları, haftalık yapılan esnaf ziyareti, halk masası ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri de çözüme ulaşana kadar yakından takip ettiği belirtildi. - KARABÜK