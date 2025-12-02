Haberler

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için Başvurular Başladı

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için Başvurular Başladı
Güncelleme:
Sabri Ülker Vakfı, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar alınacak.

Sabri Ülker Vakfı'nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü" için başvuru süreci başladı. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden alınacak.

Sabri Ülker Vakfı'nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünde birikimini uluslararası vizyonla güçlendirmenin heyecanını yaşayan Sabri Ülker Vakfı, "geleceğin bilim lideri"ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişletti. Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'da yer alan isimler hakkında https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden detaylı bilgi alınabilecek.

Başvuru şartları

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda oluşturma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. Başvuru şartları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026'ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinin ziyaret edebileceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
