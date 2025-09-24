Şaban Okur'un 'Elif'in Yeri' İşletmesinde Yavru Karaca Pınar ile Sıcak Dostluk

Trabzon'da yıllar önce kızını amansız bir hastalık sonucu kaybeden Şaban Okur, "Elif'in Yeri" ismini verdiği işletmede hem onun anısını yaşatıyor hem de beklenmedik bir misafire ev sahipliği yapıyor. 3 ay önce bulduğu yavru karacaya sahip çıkarak bakımını üstlenen Okur'un "Pınar" ismini verdiği karaca, işletmenin maskotu haline geldi.

Şaban Okur'u Türkiye, kızı Elif Okur'un tedavi sürecinde tanıdı. 2008 yılında henüz 9 yaşındayken Elif'in leğen kemiğinde tümör tespit edildi. Ailesi, Elif'in tedavisi için Trabzon'dan İstanbul'a taşındı. O dönemde ünlü komedyen Cem Yılmaz, konuk olduğu bir yarışmada Elif'in tedavisi için yarıştı. Cem Yılmaz'ın hastanede de ziyaret ettiği Elif'in tedavisi için Türkiye'nin her yerinden destek geldi ancak 2010 yılında Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızının kaybıyla yıkılan Şaban Okur, bir süre sonra memleketi Trabzon'a dönerek bir işletme açtı. İsmini "Elif'in Yeri" koyan Şaban Okur, şimdilerde ise beklenmedik bir misafire ev sahipliği yapıyor. 3 ay önce bahçesinde ağlama sesi duyan Şaban Okur, dışarı çıktığında yavru bir karaca ile karşılaştı. Annesi tarafından terk edildiği düşünülen minik karacayı alarak bakımını üstlenen Şaban Okur, ona "Pınar" adını verdi. Şaban Okur, karacayı sahiplendikten sonra yasal süreçleri de başlattı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçti ve Pınar için resmi anlamda "bakıcı annelik" belgesi aldı. Böylece Pınar'ın işletmede kalması, yasalarla da güvence altına alındı. Pınar ise işletmenin adeta bir üyesi haline geldi. Gelen misafirlerin masalarını gezen Pınar, ikram edilen yiyeceklerden tadıyor. En çok fındık yemeyi seven karaca ile karşılaşan müşteriler şaşkınlığını gizleyemiyor.

"O bize bir arkadaş oldu, biz de ona arkadaş olduk"

'Pınar' isimli karacanın kendisine arkadaş olduğunu belirten Şaban Okur, "Bir gün bahçede karaca yavrusunun ağladığını fark ettik. Yanına gidip aldık ve 3 aydır bizimle duruyor. Bizimle yatıp kalkıyor. Artık evcilleşti. İşletmemizin de maskotu oldu. Misafirlerimizin de ilgisini çekti. 3 aydır sütle besliyoruz. Artık kendi ihtiyacını görebiliyor. Bahçeye gidip otluyor. Ayrıca fındığı da çok seviyor. İşletmeden dışarı çıkmıyor. Huylandığı zaman yerine gidiyor ve oradan çıkmıyor. Bana çok alıştı. Ben olmadığım zaman ağlıyormuş. İsmini Pınar koyduk. Öylesine koyduğumuz bir isimdi. O bize bir arkadaş oldu, biz de ona arkadaş olduk. Böyle bir birlikteliğimiz oluştu. Annesini göremedik. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştük, bakıcı annelik verdiler. Şu an biz bakıyoruz. İlerleyen zamanlarda Doğa Koruma ekipleri gelip alır. Az daha büyüdüğünde müşterilere servis açacak" dedi.

"İlk kez bir işletmede karaca ile karşılaşıyoruz"

İşletmeye gelen Erdem Yazıcı ise, "Bu işletmeye zaman zaman gelip yemek yiyoruz. İlk kez burada karaca gördüm. Buranın maskotu oldu. İnsandan kaçmıyor" diye konuştu.

Emin Ocak isimli müşteri ise, Pınar'ın insanlara çok yakın olduğunu kaydederek, "Karacamız çok güzel. Şaban Bey'in burada daha önce çok güzel kedileri vardı. Burada sürekli hayvan popülasyonu ile karşılaşıyoruz. Bu akşamki sürprizimiz güzel bir karaca oldu. Geldiğimizden beri onu izliyoruz. İnsanlara çok yakın. Fındık toplarken biz de bahçemizde görüyorduk ama ilk kez bir işletmede karaca ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON