Rusya'nın Kuzey Kore'ye Nükleer Denizaltı Teknolojisi Sağladığı İddia Ediliyor

Güney Kore basınının hükümet ve askeri istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer denizaltı üretimi için gerekli olan nükleer reaktörleri sağladığı iddia edildi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğinin yankıları sürerken, Güney Kore basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hükümet ve askeri istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer denizaltı üretimi için gerekli olan nükleer reaktörleri sağladığı iddia edildi. Moskova yönetiminin bu yılın ilk yarısında Pyongyang'a reaktör, türbin ve soğutma sistemi gibi çekirdek nükleer tahrik ünitesi bileşenleri verdiği aktarılan haberde, adını gizli tutan bir hükümet yetkilisinin " Kuzey Kore, geçen yıldan bu yana ısrarla Rusya'dan nükleer denizaltı teknolojisi ve gelişmiş savaş uçakları talep ediyordu. Rusya başlangıçta isteksizdi ancak bu yıl bu teknolojileri sağlamayı kabul etmiş gibi görünüyor" değerlendirmesi yer aldı.

"Elde edilen istihbarat ABD ve müttefik ülkelerle paylaşıldı"

Güney Kore'nin askeri istihbarat teşkilatı olan Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kang Dae-sik'in konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki son dönemde güçlenen askeri iş birliği, nükleer denizaltı reaktörü teknolojisinin transferine yol açabilir. İlgili gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore'nin elde ettiği istihbaratın ABD ve müttefik ülkelerle paylaşıldığı belirtilen haberde, hükümetin söz konusu bilgiyi teyit etmeye çalıştığı vurgulandı.

Kim nükleer enerjili denizaltı üretme talimatı vermişti

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti. Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı.

Kuzey Kore, ürettiği nükleer denizaltıyı ilk kez görücüye çıkarmıştı

Kim, son olarak geçtiğimiz mart ayında bir askeri tersaneyi ziyaret ederek, nükleer güçle çalışan bir balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını veren Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulunmuştu. Pyongyang yönetimi, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaşmıştı. Yaşanan gelişme, Pyongyang'ın kısa sürede nükleer denizaltı inşa edecek teknik kapasiteye sahip olmadığını değerlendiren uzmanları şaşırtmıştı. - SEUL