Rus Turistin Tünel Sevinci: Türkiye'yi Bisikletle Geziyor

Rus turist, Ordu'da tünel girişinde yazan "Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazısını görünce sevindi

-Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistin sevinci

ORDU - Türkiye'yi bisikletle gezen Rus turist, Ordu'da geçtiği tünelin girişindeki tabelada 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' yazısını görünce mutluluğunu kayda aldı.

Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Rus uyruklu turist, Altınordu ilçesinde bulunan Öceli Tüneli'nin girişindeki uyarıyı fark etti. Tabelada yazan 'Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz' uyarısını görünce mutlu olan ve sevincini video çekip, sosyal medyada paylaşan turist, Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini kaydetti. Rus turistin paylaşımında, "Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum, çünkü bak buraya ne yazdılar" dediği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.