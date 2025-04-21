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RTÜK'ün 31. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 31. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı ve yayıncılıkta kalite, tarafsızlık ile milli değerleri ön plana çıkararak halkın güvenilir yayıncılıkla buluşma misyonunu sürdüreceklerini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün 31'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, RTÜK'ün 31'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle, Türkiye'de yayıncılığın gelişmesine yön veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. RTÜK, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, milli ve manevi değerleri esas alarak, halkımızın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Kanunlardan, yayın ilkelerinden aldığımız güçle çalışmalarımızı yürütürken bizlere desteğini esirgemeyen Yüce Meclisimize, Devlet Büyüklerimize, bizi destekleyen STK'larımıza, basınımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde, kurumumuzun bugünlere gelmesinde katkı sunan tüm başkanlarımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza içten şükranlarımı sunuyor; yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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