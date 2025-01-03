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RTÜK'ten Ferdi Tayfur Açıklaması: Saygısızlık Kabul Edilemez

RTÜK'ten Ferdi Tayfur Açıklaması: Saygısızlık Kabul Edilemez
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1'deki bir programda Ferdi Tayfur hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Özuğurlu'nun ardından gelen eleştiriler üzerine, sanat camiasından ve halktan tepkilerin büyümesi üzerine bu adım atıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1'de program sunucusu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki göstererek, "Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir" dedi.

Tele 1'de program sunucusu Musa Özuğurlu'nun canlı yayında ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümüne ilişkin, "Herkes bir övüyor, bir övüyor. Ferdi gitti diye. Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Kişilik olarak nasıl bir insandı bu bizi ilgilendirmiyor. Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı, yani bu gerçeği de söylemek lazım. Arabesk yapıyordu, bildiğiniz ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. 'Ferdi Baba öldü' diye bir hale getirdiler. Kimse kusura bakmasın doğruyu da söyleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yorumlara sanat camiası ve halktan gelen tepkiler üzerine Özuğurlu, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlamıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti. Şahin, "Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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