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RTÜK, İzmir Aliağa'daki Habaş fabrikasında iş kazasına yayın yasağı getirdi

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RTÜK, İzmir Aliağa'da Habaş Demir Çelik Fabrikasında yaşanan iş kazasına yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Yasak, soruşturma tamamlanıncaya dek yazılı, görsel, sosyal medya ve internet ortamındaki haber, röportaj ve yorumları kapsıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen iş kazasına ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Aliağa Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/2238 D. iş sayılı kararıyla 09/11/2026 tarihinde İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen iş kazasına ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8716 sayılı soruşturması kapsamında yayın yasağı getirilmiştir. 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi uyarınca alınan kararın gerekçesi; dezenformasyon ve toplumsal infialin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesidir. Bu doğrultuda soruşturma tamamlanıncaya dek olayla ilgili yazılı, görsel, sosyal medya ve internet ortamındaki her türlü haber, röportaj ve yoruma yayın yasağı konulmuştur. Yayıncı kuruluşlarımızın 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği mahkeme kararına hassasiyetle uymaları önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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