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RTÜK Başkanı Daniş, COP31 kamu spotları için yayıncılara çağrı yaptı

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RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya paylaşımında COP31 kamu spotlarının yayın akışlarında yer alması çağrısında bulundu. Daniş, spotların konferansın tanıtımı ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalık için kıymetli olduğunu belirterek yayıncı kuruluşlara teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, COP31 kamu spotlarının yayın akışlarında yer almasının konferansın tanıtılması ve iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması açısından kıymetli bulduğunu ifade ederek, yayıncı kuruluşlara teşekkür etti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 kamu spotlarının yayın akışlarında yer alması çağrısında bulundu.

RTÜK Başkanı Daniş paylaşımında, "COP31'i birlikte duyuralım, iklim için ortak ses olalım. Yayıncı kuruluşlarımızın COP31 kamu spotlarına yayın akışlarında yer vermesini; konferansın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması açısından kıymetli buluyorum. Geniş kitlelere ulaşma gücünü bu ortak sorumluluk için kullanan, kamu spotlarına yayınlarında yer vererek farkındalığa katkı sunan tüm yayıncılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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