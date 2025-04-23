Rönesans Holding, 23 Nisan'ı Depremzedelerle Kutladı

Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı, 2 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutluyor.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgede çalışmaya başlayan yüzlerce gönüllü, bugün hala destek vermeye devam ediyor. Bu yıl da Malatya Yaşam Kent'te düzenlenen 23 Nisan Şenliği'nde çocuklar, oyun parklarında eğlendi, yüzlerini boyattı, neşeyle oyunlar oynadı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya ve Adıyaman'da 10 binden fazla kişiye yaşam alanı kurduk. Kurduğumuz yaşam alanı, sosyal destek alanları ile bölgeye örnek oldu. Bu alanda yaşayanların yüzde 35'ini kadın, yüzde 30'unu ise çocuklar oluşturuyor. Biz de onların ihtiyaçlarını gözeterek Malatya Yaşam Kent'te, UNICEF Türkiye ile 2023 Mart'ta iş birliğimizi başlattık. Bugüne kadar toplam 11 bin 600'den fazla çocuk, genç ve kadına doğrudan destek olduk: 4 bine yakın çocuk ve gence; erken çocukluk eğitimi, ergen gelişimi ve katılım programı desteği verdik. 260'dan fazla anne ve 970'den fazla çocuğa, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet önleyici hizmetler sunduk. Mobil aktiviteler aracılığıyla 887 anneye ve 5 bin 506 çocuğa koruyucu hizmet desteği sağladık.

2 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gönüllülerimiz ile çocuklar için bu etkinliği düzenliyoruz. Onlarla vakit geçirmenin hepimiz için iyileştirici etkisine şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL