Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili acılı babadan sitem: Suda boğulma diye bir ibare yok

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Van'a gelen baba Nizamettin Kabaiş, ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kızı Rojin'in ölümüyle ilgili sürekli avukatı ile irtibatta olduğunu belirten baba Kabaiş, "Ben İstanbul'daydım. Avukatla her gün irtibatta olup, konuşuyorduk. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile konuştuk ve başsavcılığa başvurduk. Zaten otopsi raporu da gelmişti. Onun için de gitmiştik. Otopsinin çoğu maddelerini okuduk. İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar" dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, "Ben ve kardeşim İstanbul'dan geldik. Diyarbakır'dan da kardeşim, amcamın oğlu, eşim ve oğlum Ömer geldi. İki gündür Van'dayız. Dosyayı takip ettik. Herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu, 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda 'suda boğulma' denilmiş.' Başsavcı dedi ki, 'Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben dememişim. Ben sadece dosyanın geldiğini demişim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş'in dosyasında suda boğulma denilmiş' dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ROJİN KABAİŞ'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.