Üye Girişi
Haberler

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili acılı babadan sitem: Suda boğulma diye bir ibare yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının otopsi raporunda "suda boğulma" diye bir ibarenin olmadığını öne sürerek, sosyal medyada yazılanlara tepki gösterdi.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Van'a gelen baba Nizamettin Kabaiş, ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kızı Rojin'in ölümüyle ilgili sürekli avukatı ile irtibatta olduğunu belirten baba Kabaiş, "Ben İstanbul'daydım. Avukatla her gün irtibatta olup, konuşuyorduk. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile konuştuk ve başsavcılığa başvurduk. Zaten otopsi raporu da gelmişti. Onun için de gitmiştik. Otopsinin çoğu maddelerini okuduk. İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar" dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, "Ben ve kardeşim İstanbul'dan geldik. Diyarbakır'dan da kardeşim, amcamın oğlu, eşim ve oğlum Ömer geldi. İki gündür Van'dayız. Dosyayı takip ettik. Herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu, 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda 'suda boğulma' denilmiş.' Başsavcı dedi ki, 'Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben dememişim. Ben sadece dosyanın geldiğini demişim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş'in dosyasında suda boğulma denilmiş' dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edilirken, Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ROJİN KABAİŞ'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Yapılan otopsi işlemlerinde Kabaiş'ten alınan 100'e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemenin sonucu Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş ile ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada raporunun tespit bölümünde Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili acılı babadan sitem: Suda boğulma diye bir ibare yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Safları sıkı tutalım' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Belli ki intihar etti diye dedikodu yaptılar baba itibarı kurtarmak istiyor.. Pek cinayet gibi durmuyor bence yanlışlıkla düştü telaşlandı bu acı olay gerçekleşti.. Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.