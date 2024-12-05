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Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı

Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in yurttaki eşyaları, otopsi raporunun ardından babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi. Kızının eşyalarına sarılıp gözyaşı döken baba yürekleri dağladı.

Van'da ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Rojin Kabaiş'in (21) otopsi raporunun ardından kaldığı yurttaki eşyaları babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi.

ROJİN'DEN GERİYE SADECE BU EŞYALAR KALDI

Rojin'in kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu valizi açan acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Nizamettin Kabaiş, kızının kıyafetlerine sarılıp ağladı.

Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Genç kadının kaybının 18'inci gününde Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Otopsi raporunda Rojin'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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