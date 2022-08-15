Rize yerel haberleri... Rize'deki Belediye Halk Plajında Yıkım Gerginliği

Rize yerel yerel haberine göre Rize Belediyesi’nin, Alipaşa Mahallesi’ndeki halk plajında bulunan bir barakayı, hazine arazisi üzerinde kurulduğu gerekçesiyle yıkmak istemesi gerginliğe neden oldu. Yıkım için gelen kepçenin önünde durup, yıkıma engel olmak isteyen Mustafa Kalyoncu, “Yıkım kararı almamışsın. İmar Müdürlüğü’nün haberi yok, yapı kontrolün haberi yok. Eski Başkan Halil Bakırcı’yı arasınlar burayı bana yaptırdı orası benim yerimdi. Değiş tokuş ettik. Arasın sorsunlar Halil Bakırcı’ya” dedi. Baraka, itirazlara rağmen yıkıldı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Belediyesi'nin, Alipaşa Mahallesi'ndeki halk plajında bulunan bir barakayı, hazine arazisi üzerinde kurulduğu gerekçesiyle yıkmak istemesi gerginliğe neden oldu. Yıkım için gelen kepçenin önünde durup, yıkıma engel olmak isteyen Mustafa Kalyoncu, "Yıkım kararı almamışsın. İmar Müdürlüğü'nün haberi yok, yapı kontrolün haberi yok. Eski Başkan Halil Bakırcı'yı arasınlar burayı bana yaptırdı orası benim yerimdi. Değiş tokuş ettik. Arasın sorsunlar Halil Bakırcı'ya" dedi. Baraka, itirazlara rağmen yıkıldı.

Rize Belediyesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki halk plajında bulunan bir barakayı, hazine arazisi üzerinde kurulduğu gerekçesiyle yıkmak istedi. İYİ Parti Rize İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Mehmet Yılmaz, Rize İl Başkan Yardımcısı Ali Kalyoncu ve belediyenin eski muhasebe müdürü Mustafa Kalyoncu; belediye görevlilerinin kendilerine yıkım kararı gösterilmediğini iddia etti ve hukuk dışı olduklarını öne sürdükleri yıkım işleminin kepçenin önünde durarak engellemek istedi.

Kalyoncu, barakanın eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı tarafından kendilerine verildiğini, hak sahibi olduklarını belirtti, bunu ispatlayabilmeleri için yıkımın iki gün ertelenmesini talep etti. Kendisinin eski belediyeci olduğunu ve yıkımın yasalara aykırı bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Mustafa Kalyoncu, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Buranın yapı kayıt belgesi var, gidip karakolda suç duyurusunda bulunduk tespit etti polis memurları, kapıyı kırdılar eşyalılarımızı boşaltmışlar. Başkan yardımcısı Aydın Bey'le ben görüştüm. Bana iki gün müsaade et ben size hukuki yönü anlatayım, bozulacaksa ben bozayım. Bana tamam dedi. Bende şimdi diyorum ki, evrakları göstereyim, yıkılacaksa ben yıkayım.

"ESKİ BAŞKAN HALİL BAKIRCI'YI ARASINLAR BURAYI BANA YAPTIRDI ORASI BENİM YERİMDİ. DEĞİŞ TOKUŞ ETTİK"

Ama sen şimdi bana tebligat etmemişsin, tebligat etseydin ben gösterecektim bakın hukuki belgelerim var. Sen bana yıkım kararı almamışsın, var mı yok. İmar Müdürlüğü'nün haberi yok, yapı kontrolün haberi yok, alo git orayı boz. Neyi bozuyorsun babam sen? Burası hazinenin yeri Belediye'nin yeri mi burası? Eski Başkan Halil Bakırcı'yı arasınlar burayı bana yaptırdı orası benim yerimdi. Değiş tokuş ettik. Arasın sorsunlar Halil Bakırcı'ya.

"KAPIYI ZORLA AÇMIŞLAR, EŞYAYI BOŞALTMIŞLAR"

Şimdi beyefendinin hoşuna gitmemiş, neden gitmemiş? İYİ Partililer burada ızgara yapmışlar ondan sonra bana arkadaş söylüyor. Arkadaş bana söylüyor ki şikayet gelmiş İYİ Partili arkadaşlar burada ızgara yapmış. Böyle bir şey olabilir mi? 40 yıl kamuda hizmet verdim çalıştım, kanunun ne olup olmadığını ben biliyorum. Kapıyı zorla açmışlar, eşyayı boşaltmışlar. Bir gün müsaade edin dedim. Ben size evrakları göstereyim, kaçaksa yıkılması gerekiyorsa buyurun yıkın. Dayatmışsın iş makinasını buraya, burayı yık. Böyle bir şey olabilir mi? Belediye'nin yeri kaçak, hadi bana ruhsatını gösterin. Ben belediyeciyim beni konuşturtmayın içim acıyor. Kendi kendimi şikayet etmiş oluyorum beni konuşturmasın kimse. Benim malımı ben yıkarım. Kardeşim iki gün müsaade edin. Arkadaşlarınızı alın geriye ben konuşayım. Bozulması gerekiyorsa ben bozayım onu. Gümrükten mal mı geçiriyorsunuz veya sel mi oldu köprü yapmamız lazım milletin can sıkıntısı var? Şimdiye kadar burası duruyordu millete ne zarar veriyordu ki?"

İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz ise "Gelip burada oturuyorduk akşamları. Zorlarına mı gitti, şikayet etmişler Ali Kalyoncu da zaten bizim İYİ Parti İl Başkan Yardımcımız. Burada oturuyoruz akşamları muhabbet ediyoruz çay içiyoruz. İYİ Partililer burada oturuyor diye, buralar yıkılıyor diye, Mustafa Bey'e söylemişler. Yapılan bu iş doğru dürüst bir şey değil, üzgünüz. Buranın yıkılmasına neden olan kişiler farklı kişiler, amaçları farklı" dedi.

Yıkım işlemi tüm itirazlara rağmen yapıldı. Kalyonca ise yapılan işlemin yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvuracağını söyledi.