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Rize Valisi: Depremden Olumsuz Etki Yok

Rize Valisi: Depremden Olumsuz Etki Yok
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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Vali İhsan Selim Baydaş, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ve tüm ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini açıkladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti. Vali Baydaş, "Bugün AFAD başkanlığımızın bize bildirdiği veri ile 4.7 şiddetinde Hemşin merkezli bir deprem yaşadık. Şu an itibarıyla bize yansıyan herhangi bir ihbar, herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyorlar. Hem AFAD İl Müdürümüzden hem de kaymakamımızdan aldığım bilgiye göre herhangi bir hayat etkileyici bir sıkıntımız yok, herhangi bir bize yansıyan olumsuzluk yok" dedi.

Konutların depreme dayanıklı inşa edilmesi gerektiğini bir kez daha gördüklerini ifade eden Baydaş, "Ülkemiz deprem bölgesidir. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ön hazırlığımızı yapmamız lazım. Konuhlarımızın depreme uygun hale gelmesi lazım. Bu yaşadığımız deprem de bize bunu tekrar hatırlatmaya vesile oldu. Ben bütün hemşeorilerimize geçmiş olsun diyorum. Saha taramalarımızda yaşadığımız herhangi bir olumsuzluğun olmadığını hamdederek görmüş oluyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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