Derepazarı Pidesi nesilden nesile aktarılıyor

Rize'nin coğrafi işaretli Derepazarı Pidesi, kendine özgü lezzetiyle dikkat çekerken, ustası Efkan Kart, iki oğlunu da bu geleneği sürdürmeleri için yetiştiriyor. Organik malzemelerle yapılan pide, Rize'nin yerel mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Rize'nin coğrafi işaretli Derepazarı Pidesi yiyenlerin damağında kalıcı bir lezzet bırakırken, nesilden nesile devam etmesi için eski ustalar kendi oğullarını pide ustası olarak yetiştiriyor.

Rize'nin coğrafi işaretli ürünü olan Derepazarı Pidesi, yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Rize'nin Derepazarı ilçesine ait olan bu lezzet ismini ilçeden alıyor. İçerisine konulan peynirinden tereyağına kadar her şey Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanlardan temin ediliyor. Hal böyle olunca pide de vazgeçilmez bir lezzet hali alıyor. Pidenin geleceği için de yeni ustalar yetişmeye başlıyor. Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde pide ustalığı yapan Efkan Kart, 2 oğlunu da kendisi gibi pide ustası olarak yetiştiriyor. Pidenin geleceğine hizmet etmeyi isteyen Kart, Derepazarı Pidesi'nin nesillerce sürmesini arzu ediyor.

Organik tereyağı, peynir ile yapılması Derepazarı Pidesi'ni diğer pidelerden farklı kıldığını dile getiren Pide Ustası Efkan Kart "Derepazarı Pidemiz, Kaçkar Dağlarında beslenen ineklerin sütlerinden yapılan peynirinden, yağından kullanılan ve odun ateşinde pişen bir ürün. Müşteriye göre ince kenar veya kalın kenar olarak yapıyoruz. İsteğe bağlı olarak yapıyoruz hamurunu. Bana sorarsan makbulü ince kenar ve iyi pişmiştir. O şekilde olunca pidenin lezzetini daha iyi alıyorsun. Odun ateşinde pişmiş Derepazarı pidesi burada çok meşhurdur" ifadelerini kullandı.

2 oğlunu da kendi gibi birere Derepazarı Pidesi ustası olarak yetiştirdiğini dile getiren Kart "Benim 2 oğlum var. 2'sini de pide ustası olması için yetiştiriyorum. 2 yıldır burada yanımdalar. Çıraklıktan başladılar. Hamur yoğurarak başladılar, şimdi pide yapmayı öğrendiler. Şuanda da onlarla beraber profesyonel ustalığa doğru gidiyoruz. Şuanda başlarında duruyorum, eksikleri olunca tamamlıyorum. İnşallah yaz sezonunda iyi birer usta olarak piyasada çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Babasından aldığı ustalığı öğrenen 18 yaşındaki Pide Ustası Kaan Kart ise pidenin yapılış aşamalarını "Önce hamurumuzu usulüne uygun açıyoruz. Ununu, tuzunu, suyunu belirli ölçülerde koyuyoruz. Birazda mayasını koyuyoruz. Mayası geldikten sonra hamuru kesiyoruz ve daha sonra hamur biraz dinleniyor. O kabardıktan sonra hamurumuzu güzel açıp peynirli pidemizi yapıyoruz. Peynirimiz yaylalardan geliyor. Yağımızda aynı şekilde. O yüzden de tercih ediliyor" ifadelerini kullanarak anlattı.

Hamza Batın Salep isimli vatandaş da Derepazarı Pidesi'ni severek tükettiklerini dile getirerek "Derepazarı Pidesi zaten meşhur. Bizde seviyoruz. O nedenle yiyoruz. Peynirli pide benim damak zevkime uyuyor. Benim hoşuma gidiyor. Bir de içerisine Rize Kavurması da koydurtuyorum bazen. O da beni benden alıyor" şeklinde konuştu. - RİZE

