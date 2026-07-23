Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu

Yönetmenliğini Running Bear ikilisinin üstlendiği klip, sıra dışı görselliğiyle kısa sürede internette viral oldu. Egzotik bir atmosferde soyunarak performans sergileyen Musgraves, renkli bir papağanla sanatsal pozlar verdi. Güzel şarkıcının suyun içinde yürürken üzerine dev bir sarı boğa yılanı doladığı anlar ise izleyicilerin nefesini kesti.

KOVBOYLA ATEŞLİ AŞK HİKAYESİ

Klipte vahşi doğanın yanı sıra iddialı bir aşk hikayesi de işleniyor. Pembe şortuyla bir barda sahne alan Musgraves'in yakışıklı bir kovboyla yakınlaştığı, birlikte duşa girdiği ve partnerinin üzerine bal döküldüğü sahneler klibe damga vurdu. İkilinin klibin sonunda beyazlar içinde yürümesi ise evlilik mesajı olarak yorumlandı.

Yeni hit parça, sanatçının nisan ayında çıkan Middle of Nowhere albümünde yer alıyor. Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Kacey Musgraves, 19 Ağustos'ta Nashville'de düzenlenecek prestijli ACM Honors töreninde "Ruh Ödülü" alacak ve hemen ardından 21 Ağustos'ta büyük Kuzey Amerika arena turnesine start verecek.

Kaynak: Haberler.com