Rize'de Kyk'ya Bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda Asansör Düştü, Öğrenciler Saatlerce Kyk'yı Protesto Etti

Rize'nin Fener Mahallesi’nde bulunan KYK'ya bağlı 800 yataklı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda dün gece saatlerinde bir öğrencinin bulunduğu asansör sekizinci kattan düştü. Kaza sonrası yurtta kalan yüzlerce öğrenci yurdun bahçesinde toplanarak 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Katil KYK' sloganları atarak saatlerce olayı protesto etti. Rize Valiliği, "Öğrencimiz tedbiren Rize Devlet Hastanesi’ne intikal ettirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Fener Mahallesi'nde bulunan KYK'ya bağlı 800 yataklı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda dün gece saatlerinde bir öğrencinin bulunduğu asansör sekizinci kattan düştü. Kaza sonrası yurtta kalan yüzlerce öğrenci yurdun bahçesinde toplanarak 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Katil KYK' sloganları atarak saatlerce olayı protesto etti. Rize Valiliği, "Öğrencimiz tedbiren Rize Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Rize'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet veren asansörlerden biri, bulunduğu kattan zemin kata düştü. Yurtta kalan öğrenciler, bahçede toplanarak "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Katil KYK" sloganlarıyla olayı protesto etti.

"BEN YURTLARDAN SORUMLU DEĞİLİM, SİZİN YANINIZDAYIM"

Kaza sonrası olay yerine ilk gelen isim Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz oldu. Rektör Yılmaz, yurt bahçesinde protesto eden öğrencileri vazgeçirmek için çaba sarf etti. Yaşadıkları korku anlarını ağlayarak anlatan kız öğrencilere sarılan Yılmaz'ın öğrencilere, 'Hassasiyetinizi görüyorum, ben sizlerin yanındayım merak etmeyin' sözleri üzerine bazı öğrenciler, 'Asansör düştükten sonra mı yanımızda olmanız lazım' diyerek tepki gösterdi. Rektör Yılmaz, 'Ben her zaman sizin yanınızdayım, ben yurtlardan sorumlu değilim ancak durumu anlamak sorunlarınızı tespit etmek yetkililere iletmek için sizlerin yanındayım' dedi. Bir öğrenci, 'Önlem alınması için can mı kaybedelim' deyince Yılmaz, 'Asla asla' yanıtı verdi. Rektör Yılmaz'ın öğrencileri sakinleştirme çabaları yaklaşık 1 saat boyunca devam etti ancak öğrenciler protesto eyleminden vazgeçmedi. Asansörde bulunan öğrencinin ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada öğrenciler 'Katil KYK' sloganı attı. Bir öğrenci, 'Sorumlu müdür gelinceye kadar buradan ayrılmıyoruz. Bugün 9 kattan asansör çakıldı, hesap vermek zorundalar. Bir asansör bozuldu ölmek zorunda değiliz' diye tepki göstermesinin ardından öğrenciler, 'Müdür buraya, müdür buraya' diye slogan attı.

"BU ŞEHRİN VALİSİ OLARAK YURT MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALACAĞIM"

Rektör Yılmaz'ın ardından olay yerine gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, saatlerce yurt binası önünde toplanan ve olayı protesto eden yüzlerce öğrenciye yönelik, "Bu şehrin valisi ve sorumlusu olarak yurt müdürünü görevden alacağım diyorum. Bundan öte yapacak bir şey var mı görevden alacağım diyorum. Sorumluğu gördüğüm arkadaşı görevden alacağım. Sadece asansörle ilgili değil diğer problemlerle ilgili sorunları oturup beraber çözeceğiz" dedi. Vali Baydaş, açıklamasına öğrencilerin tepki göstermesi üzerine "Bir şey olmadı demiyorum. Yaralı kimse yok. Asansörle ilgili arızaya buradaki arkadaşlarla ben girip bakacağım" dedi.

"DÖRT ASANSÖR BUGÜN YAPILDI AKŞAM ASANSÖR DÜŞTÜ"

Vali Baydaş'ın "Asansörleri kapatacağım yarın akşam eşimle beraber sizlerle yemek yiyeceğim sorunları konuşup beraberce çözeceğiz" sözlerinin ardından bir öğrenci, "Ben öldükten sonra sen aileme yemek açıklaması mı yapacaksın, sorumluyu alacağım mı diyeceksiniz? Bugüne kadar yapmış olması gerekiyordu onun aileme, asansörler her gece 12 -1 buçuğa kadar arıza ihbarı veriyor, 4 asansör var bugüne kadar biri çalıştı neredeydiler bugün dördü de yapıldı akşam da asansör düştü. Diğer öğrenciler çeşitli konularda tepkilerini dile getirdi. Birimiz ölseydik ne olacaktı? Gelecek kardeşlerim ne olacaktı onu söyleyin" diye sordu. Bazı öğrenciler asansörde yaşanan arızaları dile getirdi. Vali Baydaş tepkiler üzerine, "Bütün problemlerinizi dinleyeceğim, çözeceğim" diye söz verdi ardından yurt binasında bulunan arızalı asansörlerin görevlilerle beraber inceledi. Valinin sorumluların hakkında gerekli soruşturma başlatacağı ve yurt sorumlusunun görevden alınacağı sözünün ardından öğrenciler protesto eylemine saatler sonra son verdi.

"ÖĞRENCİMİZİN SAĞLIK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan olayla ilgili Rize Valiliği gece 4'te yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize Merkez GSB Ayder Kız Öğrenci Yurdunda 05/11/2023 tarihi, saat 22: 30 civarlarında tamir ve onarımı yapılmakta olan asansörde arıza meydana gelmiş olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yurtta kalan bir öğrencimizin asansörü kullanımı sırasında asansörün arızaya geçmesi ve kayması neticesinde; asansörde bulunan öğrencimiz asansör kabininden kendi imkanı ile çıkmıştır. Öğrencimiz tedbiren Rize Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır. Öğrencimizin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki göstermişlerdir. Yurda bizzat gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir. Öğrencilerimiz tepkilerini ve taleplerini dile getirerek olaysız dağılmışlardır. Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."