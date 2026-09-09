Rize’de denize acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı 2 kişinin sağlık kontrolleri sürüyor

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçaktaki pilot Belçika uyruklu Vlasselaer Werner'in ve Christian Peiffer'in sağlık kontrolleri sürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan "Sahil Güvenlik ve diğer ekip arkadaşları tarafından alınıp sonrasında havalimanının acil müdahale ekibi tarafından hastanemize getirilen kişilerin yapılan muayenelerinde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Acil uzmanımızın yaptığı muayenede bir arkadaşın bel ağrısı olduğu öğrenilince her türlü bir önlem almak amacıyla tomografileri, acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı