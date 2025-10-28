Rektör Uslu'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferi olduğunu vurguladı.

Rektör Uslu mesajında, 29 Ekim 1923'ün Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bağımsızlık mücadelesini taçlandırdığı tarih olarak Türk tarihindeki önemine değindi.

Uslu, Cumhuriyetin özgürlüğün, milli iradenin ve çağdaşlaşma yolundaki ilerleyişin en güçlü teminatı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 102'nci yılını büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladığımız bu anlamlı günde, bizlere düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve onun değerlerini gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Rektör Uslu, bir eğitim ve bilim kurumu olarak üniversitenin, Cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda düşünen, üreten ve ülkesine değer katan bireyler yetiştirmeyi temel görev olarak gördüğünü ifade etti. "Her alanda büyüyen Türkiye Yüzyılı'nı emin adımlarla inşa eden Cumhuriyetin evlatlarının izinden gidiyoruz. Bilimde, sanayide, kültürde ve teknolojide atılan adımlar; umut, azim ve inançla birleşiyor ve Türkiye Yüzyılı destanını yazıyor" diye konuştu.

Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurulmasına emek veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak tamamlayan Rektör Uslu, aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - NİĞDE