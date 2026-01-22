Haberler

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: "Türk bayrağı özgürlük destanıdır"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: 'Türk bayrağı özgürlük destanıdır'
Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk bayrağının taşıdığı tarihi ve manevi anlamlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk bayrağının taşıdığı tarihi ve manevi anlamlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Kızıltoprak, ay yıldızlı al sancağın yalnızca bir sembol değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kanla yazılmış destanı olduğunu vurguladı.

Türk bayrağının, Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan köklü bir tarihi mirasın en güçlü simgesi olduğunu belirten Kızıltoprak, "Bayrağımız, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Kurtuluş Savaşı'nda toprağa düşen şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir emanettir. O kırmızı renk sıradan bir boya değil, 'Ya istiklal ya ölüm' diye haykıran kahramanların pak kanıdır" ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerindeki bayrak anlayışıyla Türk bayrağı arasında belirgin farklar bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Kızıltoprak, birçok ülkede bayrakların daha çok estetik ya da tarihi bir armanın ifadesi olarak görüldüğünü, Türk bayrağının ise varoluşsal bir anlam taşıdığını söyledi. Kızıltoprak, "Türk bayrağı, pasif bir sembol değil, uğruna can verilen, indirilmesine asla müsamaha gösterilmeyen aktif bir direniş ve aidiyet simgesidir" dedi.

"Türk bayrağının ebediyen dalgalanacaktır"

Kütahya'da yer alan Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'na da dikkat çeken Kızıltoprak, 'cephede sancak yere düşmesin' diye canını feda eden sancaktarların, Türk milletinin bayrağa verdiği değerin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Kızıltoprak, bu anlayışın, bayrağın namus, onur ve vatanla eşdeğer görüldüğü köklü bir kültürün yansıması olduğunu belirtti.

Günümüz küresel gelişmeleri içinde Türk bayrağının milli birlik ve egemenliğin en güçlü ifadesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Al bayrağımız genç nesillere bir miras, dış tehditlere karşı ise açık bir uyarıdır. Bu vatan toprağına göz dikenler, bu sancağın gölgesinde bozguna uğramaya mahkümdur" dedi.

Açıklamasını şehitleri rahmetle anarak tamamlayan Kızıltoprak, Türk bayrağının ebediyen dalgalanacağını ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en yüce nişanesi olmaya devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
