Rektör Özölçer'den Gazetecilere Destek Mesajı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karaelmas Gazeteciler Derneği'ni (KGD) ziyaret ederek Başkan Bahattin Arı ve yönetimine yeni dönemde başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Rektör Özölçer, "Telefonlarımız size açık, işin doğrusu neyse cevap veririm, neyse söylerim. Eleştirileceğimiz yerlerde de eleştirebilirsiniz. Hatasız insan yoktur. Siz görevimizi güzel yapıyorsunuz, ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizi yönlendirebilirsiniz. Üniversitemiz için sizlerin de desteği olur. Benim göremediğim pek çok şeyi siz görüyorsunuzdur. Destek olursanız seviniriz, size elimizden geldiğince her türlü destek olmak isteriz. İlişkilerimiz, kapımız her zaman açık" dedi.

KGD Başkanı Bahattin Arı ise nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür ederek, "Gazeteciler ve üniversite arasındaki bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Üniversite ile projeler üretmek ve kentin gelişimine katkılar sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda adımlar atacağız. Üniversitemizin kent için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu bilinçle ortak çalışmalara imza atmaya hazırız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette gazeteciler de hazır bulundu. - ZONGULDAK