Rektör Özölçer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en kritik dönemlerinden birinin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmamızda kilit bir rol oynayan bu büyük zafer, 30 Ağustos 1922 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İzmir'i düşman işgalinden kurtarmasıyla, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün yolunu açmıştır. Bu zafer, Türk milletinin azim, cesaret ve vatan sevgisiyle neler başarabileceğinin bir ispatıdır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." - ZONGULDAK