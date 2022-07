Rektör Özkan: 'Şiddet uygulayanlar sağlık sisteminden dışlanmalı'

Silahlı saldırıda bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsü ile bayrama buruk girdiklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şiddet uygulayanlar sağlık sisteminden dışlanmalı" dedi.

Akdeniz Üniversitesi bayramlaşma töreni, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Silahlı saldırıda bir meslektaşını kaybetmenin üzüntüsü içinde Kurban Bayramı'na buruk başladıklarını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaşanan olaylar nedeniyle hem bir insan hem de bir hekim olarak çok derin bir üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Gördüğü görüntülerin kendisini kahrettiğini ifade eden Rektör Özkan, "Kaybettiğimiz meslektaşımızı tanımıyordum. Ancak gördüğüm o kanlı görüntüler, özellikle kan sıçramış beyaz önlüğü, yüzünün temizliği, geride bıraktığı iki çocuğunu ve ailesini gördüğüm zaman kahroldum. Her meslek çok kıymetlidir ancak hekimlik bir kimliktir. Bir uçakta bile yaşanan bir sağlık olayına müdahale etmesi için hekim aranıyor. Geçenlerde bir arkadaşım bunu bire bir yaşadı. Karadağ'da bir restoranda yemek yerken eşi kalp krizi geçiriyor ve kalbi duruyor. Şans eseri restoranda bir kongre ekibi var ve onların müdahalesiyle eşi yaşama dönüyor. Evet her meslek çok kıymetli ancak hekimlik her zor koşulda insanların yardımına yetişmeyi gerektiriyor. Bu nedenle hekimlere karşı daha farklı, daha fazla özveriyle yaklaşılmalı" dedi.

"Şiddet uygulayanlar sağlık sisteminden dışlanmalı"

Yine aynı gün bir avukatın da bir dava nedeniyle ofisinde cinayete kurban gittiğini hatırlatan Rektör Özkan, "Şiddet genel olarak tüm dünyada toplumsal bir salgın gibi, bir pandemi gibi tırmanıyor. Şiddet her yerde, herkese karşı. Her tür şiddete karşı bunun bir şekilde önüne geçmemiz gerekiyor. Bu konuda en önemlisi çok acil bir şekilde adım atmak. Belki de yaptırımları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Huzurlu bir toplumun en önemli kriteri kendinizi güvende hissetmeniz. Bu da tabi ki hukuk ile olacak. Bu konuda radikal çözüm önerileri de gündeme alınabilir. Şiddet eğiliminde olan, daha önce şiddet olaylarına karışmış insanlar sağlık sisteminden devlet tarafından dışlanabilir, aldığı hizmet sınırlandırılabilir. Bir şekilde yaptırımların en ağır şekilde uygulanmalı ki hepimiz güvende olalım. Yurt dışında örneklerini görüyoruz. Dubai de bunun güzel bir örneği. Ortadoğu'nun genelinde kaos ortamı hakimken bile orada inanılmaz bir düzen ve uyum var. Çünkü cezai yaptırımlar çok ağır" şeklinde konuştu.

"Değerlerimizi gelecek nesillere aktaralım"

Rektör Özkan, "Ne yazık ki hızla değişen dünyamızda bizi biz yapan bu güzel duygular yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Bayramlar da işte bu değerleri yaşatmak ve geleceğe taşıyabilmek için çok önemli bir fırsattır. Ne yazık ki bayram sevinci artık yerini tatil heyecanına bırakmaya başladı. ailelerimizin bizi gördüğündeki sevincinin yerini hiçbir hediyenin tutmadığını görüyorum. Bunun için kendi ailemin ve eşimin ailesinin ellerini öpmek için de koşarak gideceğiz. Geçmişte tadı damağımızda kalan bayram günlerinin heyecanını çocuklarımıza da yaşatarak bu geleneğimizi gelecek nesillere de aktarmalıyız. Bir bayramlığın geçmişte bize yaşattığı mutluluğu, bu bolluk döneminde belki çocuklarımıza anlatmakta zorluk yaşayabiliriz. Ama büyük sofralarda buluşmanın verdiği güven hissini, bayram ziyaretlerindeki hoş sohbetten yayılan sıcaklığı onlara hissettirmeliyiz. Çocuklarımıza paylaşmanın sevinci yaşatmalıyız. Çünkü paylaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbetin artırmasının yanında toplumsal bağların kuvvetlenmesine de vesile olur. Bayramın önemini hatırlattığı bu güzel değerlerin yaşamasını, sadece bayram günleriyle sınırlı kalmayıp hepimizi kuşatmasını diliyorum" diye konuştu.

Tedbirli olma çağrısı

Korona virüsün son dönemde artmaya başladığını belirterek herkesi daha tedbirli olmaya davet eden Rektör Özkan, "Bir miktar eski düzene dönebiliriz. Yurt dışından haberler de geliyor. Bazı ülkeler PCR ve maskeye başladılar. Lütfen kapalı alanlarda özellikle ki klimadan dolayı Antalya'da çok fazla kapalı alanlarda oluyoruz. Kapalı ve kalabalık alanlarda maskeyi eksik etmeyelim. Özellikle bayramda bir araya geldiğimiz kalabalık ortamlarda tedbiri elden bırakmayalım. Yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için biraz daha hassas davranmak gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Rektör Özkan, konuşmasının sonunda tüm personelin bayramını kutladı. Açılış konuşmasının ardından Akdeniz Üniversitesi mensupları bayramlaşarak, bayram sevincini ve bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. - ANTALYA

